Деньги из воды. «Я пришел не от ООО «Хитрецы»…»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Чтобы швартовать суда к арендованному участку набережной канала Грибоедова, владелец 16-ти круизных теплоходов ООО «Самсон» обратился в профильный комитет Смольного за договором водопользования. Его начальная стоимость 679 руб в год, но на конкурс пришло частное лицо, взвинтившее цену до 2.8 млн, все-равно проигравшее, но с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменившее конкурс. Все законно, постановил 3 марта Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Конкуренцию «Самсону» составил петербуржец Антон Дмитриев. Сначала он взвинчивал цену, а, когда отведенные на конкурс 40 минут истекли, выяснилось, что проиграл. В интеллектуальных видах спорта это называется «уронить флажок» — увлечься игрой и забыть про выделенное на партию время. Но Антон Дмитриев не сдался — он пожаловался в петербургскую ФАС: мол, обстоятельства не позволили ему довести игру до конца. И ФАС аннулировала конкурс, согласившись с тем, что его организатор Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности допустил процедурные нарушения.



Это случилось в прошлом августе. С тех пор «Самсон» пытается оспорить решение антимонопольного ведомства, но петербургский арбитраж и апелляционный суд ему отказали.

Катающие туристов по рекам и каналам Петербурга круизные суда швартуются к установленным у набережных понтонам. Чтобы поставить понтон, судовладельцу необходимо заключить договор аренды участка набережной с ГБУ «Мостотрест» и договор водопользования с Комитетом по природопользованию. Право на оба договора нужно выиграть на конкурсах, которые проводит каждое из этих государственных ведомств. Вполне может случиться, что судовладелец выиграл договор аренды набережной, но проиграл конкурс на договор водопользования — тогда он не может в этом месте работать. Победитель конкурса на водопользование тоже не сможет — у него же нет аренды набережной — и тут начинается игра.

По словам генерального директора «Самсона» Дмитрия Санга, последние несколько лет на конкурсах стали появляться частные лица, которые не имеют никакого отношения к речным круизам — их задача заставить реальных участников конкурса раскошелиться.

— Сначала речь шла о небольших суммах, а шантажисты даже рассказывали, что им платили по 1000 руб за день, в течение которого они участвовали в нескольких конкурсах. Однажды пришел человек, который предложил купить у него некое ООО за 150 000 руб, я отказался. Он поднял цену торгов до 150 000 и ушел. Показал мне, так сказать, что платить все равно придется. После этого случая и был конкурс, где появился некто Дмитриев, взвинтивший цену до 2.8 млн. Никаких предложений не поступало — думаю, он планировал выиграть и ждать, когда я сам пойду с ним договариваться, — рассказал автору статьи Дмитрий Санг. «Некто Дмитриев» не скрывается и юридическим рекетиром себя не считает. Он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, активно судится в арбитражах Петербурга, Карелии и Нижнего Новгорода. Заявил, что пришел на конкурс, чтобы швартовать на Канале Грибоедова плавсредства и катать туристов.

— У вас есть плавсредства? — поинтересовался автор статьи.

— Нет, но я могу взять их в аренду и могу привлечь других людей, у которых есть плавсредства, — ответил предприниматель.



— У вас есть договор аренды этого участка набережной?

— Зачем нужен договор аренды набережной? Он в любом случае в этом году будет заново проводиться… Я вижу, что у вас идея красиво написать о том, как *(нехорошие люди) какие-то мешают бедному «Самсону».

— А опыт водных круизов у вас есть?

— Как такового опыта у меня нет, но есть диплом судоводителя-маломера. Это не единственное место, где я участвовал в аукционе… Я периодически смотрю, что выставляют… прихожу, смотрю чего-как, оборот какой, сколько людей ходят, исходя из этого у меня формируется мнение — надо лезть или не надо лезть… Со всеми допущениями, насколько это может быть прибыльным… Несмотря на то, что у меня судов нет, я прекрасно понимал … что там офигенный трафик (речь про набережную Канала Грибоедова — ред.) … что там можно будет просто кинуть понтон … чтобы люди платили за подход-отход… Арендатор набережной, я думаю, в любом случае был бы готов со мной договариваться…

— И вы готовы были заплатить 2.8 млн рублей?

— Конечно. Я же предприниматель. У меня порог был ещё выше. «Самсон» с помощью Комитета по природопользованию забрал по дешёвке…



— Ваша деятельность кажется похожей на злоупотребление правом. Нет?

— Нет. Это «Самсон» так считает. А я считаю, что злоупотребил правом Комитет по природопользованию, нарушив правила аукциона… Я предприниматель, я вижу возможность, и я в эту возможность влетаю, если считаю, что она потенциально может принести денег… Я пришел от себя лично — не от ООО «Хитрецы», не от кого-то ещё…

Игроки рынка говорят, что с кажущимися им сомнительными участниками конкурсов приходится сталкиваться регулярно, но большинство предпочитает заплатить и спокойно выиграть.

Заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов считает, что существующий механизм предоставления прав пользования водными акваториями нуждается в корректировке. По его мнению, проведение двойных торгов (сначала на право использовать участок набережной, потом — прилегающую акваторию) избыточно и порождает конфликты.

— Необходимость проведения аукционов на право использовать участки водных акваторий — требование федерального законодательства, которое мы обязаны исполнять. Но существующий порядок проведения этих аукционов требует доработки. Сейчас создаются предпосылки для участия в аукционах лиц, которые, не имея намерения реально использовать акваторию, срывают торги и создают препятствия для деятельности судовладельцев. Решение есть. Помимо совершенствования самой процедуры, назрела необходимость внесения изменений в Водный кодекс России. Они должны предусматривать заключение договора водопользования без аукциона с владельцем участка набережной, к которой примыкает соответствующий участок акватории. О необходимости таких изменений мы неоднократно докладывали на различных федеральных площадках», — говорит Михаил Страхов.



Лев Годованник

Справка:

Договор водопользования — соглашение, в соответствии с которым уполномоченный государственный орган разрешает компании пользоваться акваторией для размещения там плавучего объекта на определенных условиях. Договор предусматривает согласование с различными профильными ведомствами, что исключает наличие в зоне размещения плавучего объекта инженерных коммуникаций, и включает мероприятия для защиты акватории от загрязнения. В навигацию 2021 года в Петербурге действовало 90 договоров водопользования.

Всего в городе около 200 круизных судов, которые в прошлую навигацию перевезли 2.4 млн туристов, что при средней цене одного билета в 600 руб позволяет оценить оборот этого сектора бизнеса в 1.5 млрд руб.

По данным СПАРК, ООО «Самсон» зарегистрировано в феврале 1998 года, компания в равных пропорциях принадлежит Александру Земцову и её генеральному директору Дмитрию Сангу. Выручка «Самсона» от продаж в 2020 году составила 14.5 млн руб. Компании принадлежат 16 теплоходов, она пользуется 4-мя участками набережных для их швартовки.



Лев Годованник, «Фонтанка.ру»

