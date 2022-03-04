В Петербурге суд дал 8 лет колонии строгого режима майору, бравшему взятки за отправку в Сирию

В 2018 году Гудков, будучи заместителем командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе войсковой части, отбирал подчиненных для командировки в Сирийскую Арабскую Республику. Весной к нему обратился один из военнослужащих и попросился в Сирию, Гудков за оказание содействия взял с него 70 тысяч рублей. 14 декабря он получил деньги. 19 декабря другой подчиненный принес Гудкову уже 165 тысяч рублей. До конца года ему дали еще 150 и 210 тысяч за «путевку» в Сирию.

Гудков признал, что получал деньги, но настаивал на том, что никакими полномочиями по включению военнослужащих в список не обладал. Говоря простым языком, он заявил, что совершил простое мошенничество. А последний военнослужащий так и вовсе якобы вернул Гудкову деньги за ранее оказанную помощь.



По совокупности преступлений (в сентябре прошлого года Гудкову уже был вынесен первый приговор) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима с лишением воинского звания «майор запаса». Кроме того, у Гудкова в доход государства конфисковано 595 000 рублей.

