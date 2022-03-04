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Уговорили. Житель Парнаса решил съехать с четвертого этажа на простынях, но передумал

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На Парнасе петербуржца уговаривали не покидать квартиру способом, ассоциирующимся с побегами. Мужчина собирался спуститься из окна четвертого этажа с помощью связанных простыней, рассказала 4 марта «Фонтанке» очевидица.

«Было сегодня днем на улице Николая Рубцова. Поговорили с ним, убедили не спускаться. Предложили чем-то помочь — отказался, сказал: «Спасибо», и затащил все обратно», — поделилась Анастасия. Она объясняет странное поведение горожанина алкогольным опьянением.

На кадрах, опубликованных ею в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», видно, как мужчина проверяет связку простыней на прочность. За кадром кто-то советует на всякий случай вызвать скорую.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (1)

Денеб
Из жизни глубинного народа....
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