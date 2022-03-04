Что грохнет запорожский реактор? Пожар — ничего, самолёт — выдержит, астероидом — возможно

Фото: printscreen видео о Запорожской АЭС Поделиться Поделиться







Ночью 4 марта в эфир ворвались новости о Запорожской АЭС, что в украинском Энергодаре. В итоге выяснилось, что горел учебно-тренировочный центр за территорией станции. По дымящемуся следу 47news позвонил эксперту атомной отрасли, физику-ядерщику из Обнинска Александру Уварову. В первом наукограде России посоветовали взять себя в разум, а разум в руки. — Что такое должно прилететь в АЭС, после чего можно произносить слова «катастрофа» и «катаклизм»? — Все атомные станции при проектировании и строительстве рассчитываются на самые различные внешние воздействия: пожары, землетрясения, наводнения, падение самолёта. Все эти вещи АЭС способна выдержать.

— Падение какого самолёта способен выдержать реактор на Запорожской? — Расчёты по падению самолёта — стандартная процедура, которая появилась давно. Дальше надо смотреть характеристики конкретной станции. С ходу по Энергодару цифры не назову, но это серийный советский проект, реакторы с индексом ВВЭР. Просто так эту АЭС из строя не вывести, не переживайте. Даже на падение астероида расчёты проводятся, так что самолёт выдержит. — А как станцию проверяют на эти сверхудары, как при краш-тестах автомобиля? — Конечно, никто самолёты на корпуса не роняет. Хотя ходили слухи про «заброшку» Крымской АЭС, что в последние годы существования Союза по ней решили вроде как ракетами пострелять, развлечься. Но тут не уверен. Проверка — это численное моделирование, построенное на опытах при использовании всех доступных данных об авариях и инцидентах, что были в истории. Падение астероида на атомную станцию тоже хотели рассчитать, но народ решил, что это чересчур. Падение астероида реакторное здание, конечно, не выдержит, но его не выдержит и полстраны. Там уже будет не до радиационного заражения.

— А если ещё следом Днепр из берегов выйдет? — Расчёт возможного затопления — тоже стандартная процедура. Чтобы кругом вода, а со станцией ничего не произошло. Фукусимский вариант с обесточиванием площадки. Рассматриваются варианты прерывания связи с энергосистемой. Выставляются определённые требования. Раньше реактор должен был жить без проблем четыре часа, сейчас ставится требование — 72 часа, то есть отводится трое суток на восстановление энергоснабжения. Украинские станции после Фукусимы проходили стресс-тестирование по европейскому образцу. Все эти вещи — довольно серьёзная наука. — Последняя информация: на Запорожской АЭС горел учебно-тренировочный комплекс, это что? — Административное здание с полномасштабным тренажёром, на котором персонал станции учится работать в различных ситуациях. Это не просто компьютер с кнопочками, моделируется полностью щит управления, естественно, что топлива никакого нет. Роль оборудования играют компьютерные программы. А оператор отрабатывает и мышечную память. У него рука должна помнить в случае чего, где и какая кнопка, как у авиаторов.

— Эти тренировочные корпуса на территории станции строят или за периметром? — Как правило, они находятся рядом. Например, у нас на Нововоронежской. На Запорожской врать не буду, но, скорее всего, тоже. По соображениям режима. Если такой центр расположен непосредственно на площадке, а к вам приехали стажёры тренироваться, или зарубежная делегация, или журналисты, то им надо будет получать иной уровень доступа. Его можно сорок дней ждать. Проще вынести такой центр за ограждение. — То, что советские украинские АЭС стресс-тестировались по европейскому образцу, а не по-нашему, это хорошо или плохо? — Подходы чуть разнятся между собой, но на самом деле все реакторные технологии, что в России, что в США, что в Европе, между собой не слишком отличаются. Всё идет от реакторов для подводных лодок. В безопасности — то же самое. Всё примерно одинаково, но на определённые вещи у них свой взгляд, у нас свой. Особенно это было видно, когда Белорусская АЭС с нашим реактором проходила стресс-тест по европейскому образцу.

— Реакция МАГАТЭ будет и какая? — Очень простая. МАГАТЭ собирает информацию от государственных органов о всех возможных событиях, что происходят вокруг ядерных объектов. Кроме этого, в организации есть политический орган — совет управляющих, 35 стран. Он может собираться и выносить какие-то резолюции. Предсказывать его поведение я не берусь. Но в совете управляющих у США и их союзников — большинство. Однако максимум, что может сделать совет политически страшного, — это передать дело в Совет безопасности ООН, где у России и Китая право вето. Разумеется, МАГАТЭ выразит недовольство. Организации не нравится, что возле ядерного объекта стреляют. Мне это и как человеку, и как специалисту тоже не нравится. Александр Калинин, 47news, Санкт-Петербург — Обнинск — Энергодар Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре Украины и является крупнейшей в Европе. Станция находится примерно в 100 км от Киева. Украинская атомная генерация одна из крупнейших в Европе. Её составляют 15 реакторов, которые были построены в советское время. Кроме Запорожской АЭС, атомную энергетику Украины формируют Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Южно-Украинская АЭС и не нуждающаяся в представлении Чернобыльская АЭС.