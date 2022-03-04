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С топором за пенным. Житель Куттузи попал под уголовное дело после похода в петербургский алкомаркет

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Полиция расследует разбойное нападение на алкогольный магазин «Красное и белое» в Красногвардейском районе Петербурга. Отсутствие кошелька покупатель компенсировал топором, из скромного лимита не выбился.

Накануне утром в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого осваивался 27-летний житель деревни Куттузи в Ломоносовском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 4 марта.

По версии правоохранителей, мужчина разнообразил смену продавцов в «Красном и белом» на проспекте Косыгина, 34/1, в последний день зимы. В магазине его заметили у холодильника с пивом незадолго до четырёх часов после полудня. Посетитель приценился, прихватил бутылку отечественного, махнул топором вместо оплаты и был таков.

Сотрудники поделились пережитым с полицией и указали размер ущерба в 131 рубль. Подозреваемого задержали через два дня на подходе к станции метро «Новочеркасская». В прошлом его штрафовали по наркотической статье и пару раз привлекали за кражи – с потерпевшими удавалось примириться и дела прекращали.

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