Тюлений роддом запечатлели в Финском заливе моряки

Видео: «Спасение тюленей»

Пока у людей происходят свои трагедии, у тюленей в Финском заливе жизнь не просто продолжается, а начинает новый виток. Новорожденных тюленят заметили моряки.

Редкие кадры с «тюленьим роддомом», снятые судовыми экипажами, двигающимися по фарватерам Финского залива, опубликовали 4 марта в группе «Спасение тюленей». На льдинах видно и взрослых особей, и малышей.