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Тюлений роддом запечатлели в Финском заливе моряки

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Видео: «Спасение тюленей»

Пока у людей происходят свои трагедии, у тюленей в Финском заливе жизнь не просто продолжается, а начинает новый виток. Новорожденных тюленят заметили моряки.

Редкие кадры с «тюленьим роддомом», снятые судовыми экипажами, двигающимися по фарватерам Финского залива, опубликовали 4 марта в группе «Спасение тюленей». На льдинах видно и взрослых особей, и малышей.

Видео: «Спасение тюленей»

«Кровь на льду — это следы родовой деятельности тюленей, поэтому не пугайтесь», — добавляют сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы».

Видео: «Спасение тюленей»

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Комментарии (3)

VF812
хорошие новости)
sd39
Хорошенькие!
Клаустрофобик
А песец русскому государству они там не наблюдали?
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