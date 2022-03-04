МВД Германии подтвердило, что на Украину выехали правые экстремисты

Федеральное министерство внутренних дел и родины Германии заявило 4 марта, что на Украину из их страны выехало некоторое количество правых экстремистов. Участвуют ли они в данный момент в боевых действиях, неизвестно.



Днем ранее немецкое издание ZDFheute сообщало, что федеральная полиция осведомлена о походе экстремистов. При этом отдельно отмечалось, что немцы, официально присоединившиеся к украинской армии, подлежат уголовному преследованию только в случае нарушения международного права.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в страну 16 тысяч иностранных наемников.

