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МВД Германии подтвердило, что на Украину выехали правые экстремисты

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Федеральное министерство внутренних дел и родины Германии заявило 4 марта, что на Украину из их страны выехало некоторое количество правых экстремистов. Участвуют ли они в данный момент в боевых действиях, неизвестно.

Днем ранее немецкое издание ZDFheute сообщало, что федеральная полиция осведомлена о походе экстремистов. При этом отдельно отмечалось, что немцы, официально присоединившиеся к украинской армии, подлежат уголовному преследованию только в случае нарушения международного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в страну 16 тысяч иностранных наемников.

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