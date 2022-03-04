FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сотрудник гипермаркета пугал постоялицу отеля в Петербурге полицией и наркотиками

2
Печать

Петербурженка спустя неделю обратилась в МВД с жалобой на действия «сотрудника полиции», который забрал у нее 10 тысяч рублей.

22-летняя местная жительница рассказала, что еще 23 февраля около 9 утра в отеле на Московском проспекте к ней подошел мужчина, который представился полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 4 марта. Он угрожал ей, что подбросит наркотики, и требовал денег. Женщине удалось откупиться за 10 тысяч рублей.

Меньше чем через сутки после заявления пострадавшей сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района у дома 10 по улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний раскладчик товара в одном из гипермаркетов. Мужчина ранее был неоднократно судим за грабежи, кражи и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Zet
Что местная 22-летняя делала в 9 утра в отеле на Московском проспекте, где к ней 28-летний подошёл?
Клаустрофобик
В Багдаде всё спокойно.Содержать красавца правда негде.Не правда ли Фонтанка?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний