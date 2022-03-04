Сотрудник гипермаркета пугал постоялицу отеля в Петербурге полицией и наркотиками

Петербурженка спустя неделю обратилась в МВД с жалобой на действия «сотрудника полиции», который забрал у нее 10 тысяч рублей.



22-летняя местная жительница рассказала, что еще 23 февраля около 9 утра в отеле на Московском проспекте к ней подошел мужчина, который представился полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 4 марта. Он угрожал ей, что подбросит наркотики, и требовал денег. Женщине удалось откупиться за 10 тысяч рублей.



Меньше чем через сутки после заявления пострадавшей сотрудники уголовного розыска Адмиралтейского района у дома 10 по улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний раскладчик товара в одном из гипермаркетов. Мужчина ранее был неоднократно судим за грабежи, кражи и мошенничество.

