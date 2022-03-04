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Теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из своего Instagram

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Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля в своем Instagram-аккаунте. Ранее триколор стоял сразу после слов «Pro tennis player».

Фото: фрагмент скриншота instagram.com
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Ни сам теннисист, ни его представители пока никак не прокомментировали этот жест.

Даниил Медведев 28 февраля впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, отодвинув на вторую строчку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича из Сербии.

На счету Медведева — одна победа на турнире «Большого шлема» (US Open-2021) и два финала Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021).

Фото: фрагмент скриншота instagram.com

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Комментарии (13)

Jot
Нет иллюзий относительно национальной идентичности именно в теннисе высокого уровня. Так сложилось. Я не помню, чтобы кто-то разворачивал флаг своей страны после победы. Не тот вид спорта.
Я может быть и ошибаюсь, но они "условно русские".
На них надо смотреть только как на спортсменов, чья игра вам нравится. В остальном относитесь, как к инопланетянам.
Яхта
Он черт
Pilat
Ну вот еще один предатель за колбасу родину продал.
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