Теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из своего Instagram

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля в своем Instagram-аккаунте. Ранее триколор стоял сразу после слов «Pro tennis player».

Ни сам теннисист, ни его представители пока никак не прокомментировали этот жест.

Даниил Медведев 28 февраля впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, отодвинув на вторую строчку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича из Сербии.

На счету Медведева — одна победа на турнире «Большого шлема» (US Open-2021) и два финала Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021).