Западные банки и хедж-фонды скупают дешевые облигации российских компаний

По информации агентства, в последние дни к обесценивающимся облигациям крупнейших российских компаний проявляют интерес инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan. Goldman Sachs в первую очередь подает заявки на бумаги таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых истекает в течение следующих двух лет, а также заинтересовался российскими облигациями федерального займа. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

Агентство отмечает, что нацеленность на поиск недооцененных и неправильно оцененных активов — это одна из черт игроков с Уолл-стрит. Такие действия не обязательно отражают их взгляд на класс активов или на страну.



Российские бумаги сильно подешевели на фоне специальной военной операции на Украине. ЦБ запретил нерезидентам продавать их в России. Те, у кого есть возможность избавляться от них за рубежом, делают это, отчего стоимость активов снижается.

