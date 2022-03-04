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Западные банки и хедж-фонды скупают дешевые облигации российских компаний

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Банки и хедж-фонды скупают подешевевшие облигации «Газпрома» и РЖД, сообщает 4 марта Bloomberg.

По информации агентства, в последние дни к обесценивающимся облигациям крупнейших российских компаний проявляют интерес инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan. Goldman Sachs в первую очередь подает заявки на бумаги таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых истекает в течение следующих двух лет, а также заинтересовался российскими облигациями федерального займа. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

Агентство отмечает, что нацеленность на поиск недооцененных и неправильно оцененных активов — это одна из черт игроков с Уолл-стрит. Такие действия не обязательно отражают их взгляд на класс активов или на страну.

Российские бумаги сильно подешевели на фоне специальной военной операции на Украине. ЦБ запретил нерезидентам продавать их в России. Те, у кого есть возможность избавляться от них за рубежом, делают это, отчего стоимость активов снижается.

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Комментарии (6)

Xodok1
Фейк ньюс. Проявить интерес не значит купить. Санкции не позволят. Как в анекдоте, съесть то он съест, да кто ж ему даст?
Dud
ээээээ! а кто им разрешил???7 ))))
Piter Russo
И не только зарадные)))
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