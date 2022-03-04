На Парашютной петербуржцу не дали устроить самосуд. Своё разочарование он компенсировал чужой Audi A5

Подозреваемого в самоуправстве задержали в Приморском районе Петербурга. Попытка решить финансовый вопрос похищением для него закончилась бегством на чужом автомобиле.



О задержании 22-летнего петербуржца в полицейском главке сообщили 4 марта. По данным «Фонтанки», накануне утром его приметили на парковке у гипермаркета на Парашютной улице, 60. Молодой человек усиленно пытался втолкнуть мужчину в салон Geely, последний упирался.



Пока кто-то из прохожих описывал оператору службы «112» картину похищения, на помощь подоспели друзья 29-летнего потерпевшего. Реализовать численное преимущество им удалось частично: в ходе короткой схватки приятеля отбили, но несостоявшийся похититель залил всех из газового баллончика, прыгнул в заведённую Audi A5, которая принадлежит его противнику, и уехал.

