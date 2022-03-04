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В Сбербанке назвали фейком сообщения о функции автоматического снятия денег

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В Сбербанке опровергли сообщения о якобы подключенной функции автоматического снятия денег и проведении таких несанкционированных списаний. Данную информацию в кредитно-финансовой организации назвали фейком.

«Фейк: у пользователей приложения «Сбербанк-онлайн» включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний», — говорится в сообщении банка в его официальном Telegram-канале 4 марта.

В Сбербанке также подчеркнули, что мобильное приложение защищено и никаких взломов не было. В то же время клиент сам может настроить разрешение на списания по картам: установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure.

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Комментарии (5)

Главный спец по технике консервации
Вот ведь! А судебные приставы знают?!
Cashmare
а фонтань включила автоматический сброс пароля у всех юзеров, и это не фейк. кто-то из уволенных редакторов базу слил? ))
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