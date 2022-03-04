Любитель «пьяной» езды ответил в суде не только за вредную привычку, но и за гостей, которых нет

Не позднее шести утра 24 октября 2021 года нетрезвый подсудимый сел за руль ВАЗ-2107 и поехал по улицам Петербурга, сообщает 4 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. У дома 18 по улице Правды его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.

При этом в феврале 2020 года в Перми он уже был осужден за повторное управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ) на 350 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Позже работы были заменены на 1 месяц и 13 дней лишения свободы в колонии общего режима. Освободился мужчина в феврале 2021 года.

