Любитель «пьяной» езды ответил в суде не только за вредную привычку, но и за гостей, которых нет

Не позднее шести утра 24 октября 2021 года нетрезвый подсудимый сел за руль ВАЗ-2107 и поехал по улицам Петербурга, сообщает 4 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. У дома 18 по улице Правды его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.
При этом в феврале 2020 года в Перми он уже был осужден за повторное управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ) на 350 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Позже работы были заменены на 1 месяц и 13 дней лишения свободы в колонии общего режима. Освободился мужчина в феврале 2021 года.
Помимо этого, подсудимый выступил в качестве принимающей стороны для четырех иностранцев, чтобы фиктивно поставить их на учет. Мужчина является собственником одной комнаты в коммунальной квартире на проспекте Чернышевского. В июне и сентябре 2021 года в миграционном отделе полиции он собственноручно подписал бланки уведомлений о прибытии четырех иностранных граждан или лиц без гражданства, в котором указал местом их пребывания свой адрес, хотя селить их там не собирался. При этом он знал, что прибывшие будут поставлены на учет именно по указанному в документе адресу.
Свою вину подсудимый признал. Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным в четырех эпизодах по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства) и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в пьяном виде водителем, имеющим судимость). По совокупности с предыдущим приговором петербуржец получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 3 года.