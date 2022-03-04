На Планерной от автомобиля Nissan остался только обгоревший кузов

Горящий автомобиль довелось тушить 4 марта пожарным в Приморском районе Петербурга. На Планерной улице вспыхнул припаркованный Nissan. С огнем сотрудники МЧС справились за считаные минуты, только владельцу машины от этого не легче.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании у дома 15 по улице Планерной поступил в 7:47. В 8:05 пожар был ликвидирован. В машине же сгорело всё, кроме кузова. По данным ведомства, пострадавших нет.



К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

