Петербургский школьник на «КИА» убегал от полицейских и родительского гнева. Его остановили несколько выстрелов

Погоней обернулась попытка остановить автомобиль «КИА Спектра» накануне около полудня у дома 79 по проспекту Большевиков, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Водитель не просто проигнорировал взмах жезла, но и прибавил газа.
Пропускал он мимо ушей и неоднократные требования сотрудников полиции через мегафон об остановке во время погони.
«Во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Новосаратовка инспектором ДПС было принято решение о применении табельного оружия для задержания нарушителя. После предупредительного выстрела полицейский несколько раз прицельно выстрелил по колесам, пробив оба задних колеса», — сообщает пресс-служба главка.
В итоге «КИА» остановилась сама. За рулем автомобиля нашли 16-летнего молодого человека, который воспользовался отсутствием родителей, чтобы покататься.
Школьника доставили в отдел полиции, где составили три протокола о нарушении ПДД, после чего передали в руки родителей.