Петербургский школьник на «КИА» убегал от полицейских и родительского гнева. Его остановили несколько выстрелов

Погоней обернулась попытка остановить автомобиль «КИА Спектра» накануне около полудня у дома 79 по проспекту Большевиков, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Водитель не просто проигнорировал взмах жезла, но и прибавил газа.



Пропускал он мимо ушей и неоднократные требования сотрудников полиции через мегафон об остановке во время погони.



«Во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Новосаратовка инспектором ДПС было принято решение о применении табельного оружия для задержания нарушителя. После предупредительного выстрела полицейский несколько раз прицельно выстрелил по колесам, пробив оба задних колеса», — сообщает пресс-служба главка.

