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Петербургский школьник на «КИА» убегал от полицейских и родительского гнева. Его остановили несколько выстрелов

Нерадостной вышла встреча родителей с 16-летним сыном, который взял покататься семейную «КИА». Ребенка вывели из отдела с букетом протоколов, а машину на двух колесах пришлось забирать с эвакуатором.

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Погоней обернулась попытка остановить автомобиль «КИА Спектра» накануне около полудня у дома 79 по проспекту Большевиков, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Водитель не просто проигнорировал взмах жезла, но и прибавил газа.

Пропускал он мимо ушей и неоднократные требования сотрудников полиции через мегафон об остановке во время погони.

«Во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Новосаратовка инспектором ДПС было принято решение о применении табельного оружия для задержания нарушителя. После предупредительного выстрела полицейский несколько раз прицельно выстрелил по колесам, пробив оба задних колеса», — сообщает пресс-служба главка.

В итоге «КИА» остановилась сама. За рулем автомобиля нашли 16-летнего молодого человека, который воспользовался отсутствием родителей, чтобы покататься.

Школьника доставили в отдел полиции, где составили три протокола о нарушении ПДД, после чего передали в руки родителей.

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Комментарии (1)

Дмитрий_1111
Молодец милиционер! попал по колесам. надо его наградить!
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