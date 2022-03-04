В московских офисах «Мемориала»* идут обыски

В московских офисах ликвидированного правозащитного центра «Мемориал»* (был признан в РФ иноагентом) идут обыски. Об этом 4 марта сообщила сама организация в своем телеграм-канале.



«Фотографировать не разрешают. Непонятно, представители какого ведомства проводят обыск и с какой целью», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обыски идут в офисах на Каретном Ряду и на Малой Каретной, а также, по данным «ОВД-Инфо»** (признано в РФ иноагентом), в офисе «Гражданского содействия»*** (признана в РФ НКО-иноагентом). Организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

