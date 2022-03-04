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В московских офисах «Мемориала»* идут обыски

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В московских офисах ликвидированного правозащитного центра «Мемориал»* (был признан в РФ иноагентом) идут обыски. Об этом 4 марта сообщила сама организация в своем телеграм-канале.

«Фотографировать не разрешают. Непонятно, представители какого ведомства проводят обыск и с какой целью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски идут в офисах на Каретном Ряду и на Малой Каретной, а также, по данным «ОВД-Инфо»** (признано в РФ иноагентом), в офисе «Гражданского содействия»*** (признана в РФ НКО-иноагентом). Организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

*«ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.

**Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.

***Организация «Гражданское содействие» признана Минюстом РФ НКО-иноагентом 20.04.2015.

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Комментарии (1)

Лёха Петров
Э-э, правильно я понял из начала статьи, что Ф стала иноагентом? )
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