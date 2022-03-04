«Лучше в психбольнице». Петербургские суды эвакуируют после жалоб тролля на мать

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, утром письма пришли на почту горсуда, Кронштадтского, Василеостровского, а также Смольнинского районных судов. Последний эвакуируется.
Автор на подробности не поскупился. Он предупредил о минах, будто бы установленных на кораблях в Кронштадте, назвал час «икс» и заговорил о личном. Представился 14-летним школьником, попенял на ситуацию на Украине, пожаловался на маму, которая якобы усугубляет разочарование в жизни, и намекнул: в психбольнице мне будет лучше.
Позже информацию о «минировании» Петроградского райсуда получили в районном УМВД.