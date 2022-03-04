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«Лучше в психбольнице». Петербургские суды эвакуируют после жалоб тролля на мать

Суды Петербурга снова в зоне особого внимания правоохранителей в пятницу, 4 марта. Им прочит взрывы интернет-тролль, который жалуется на Украину и маму.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, утром письма пришли на почту горсуда, Кронштадтского, Василеостровского, а также Смольнинского районных судов. Последний эвакуируется.

Автор на подробности не поскупился. Он предупредил о минах, будто бы установленных на кораблях в Кронштадте, назвал час «икс» и заговорил о личном. Представился 14-летним школьником, попенял на ситуацию на Украине, пожаловался на маму, которая якобы усугубляет разочарование в жизни, и намекнул: в психбольнице мне будет лучше.

Позже информацию о «минировании» Петроградского райсуда получили в районном УМВД.

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Комментарии (1)

DenZol
Кто они были? Важные вещи делали? Только сейчас про них узнал. Уже после закрытия. Странная новость…
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