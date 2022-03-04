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Помните, был такой коронавирус? Так им всё ещё заболевают почти 90 тысяч человек в день

За последние сутки в России выявили 89 174 случая COVID-19. Накануне их было 93 026. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб.

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В Петербурге за день зафиксировали 3 422 новых заболевших. Это третье место по суточной заболеваемости по стране. В лидеры вырвалась Свердловская область с 4 785.

Летальную статистику за сутки пополнили 776 смертей, из которых 69 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал 354 787 жизней.

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 16 775 024.

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Комментарии (19)

Pilat
А знаете почему заболеваемость все так же высока даже после того, как по официальным данным в Питере все переболели и привились?
Всё очень просто.
Формально в Питере 5 или 6 миллионов человек.
А фактически скорее всего все 12.
Судить об этом можно по пробкам на улицах и перегруженному одновременно метро.
Когда в СССР было в Ленинграде 5 миллионов человек, такого столпотворения не было.
Значит статистика не просто кривая, её фактически нет.
Они понятия не имеют сколько в городе человек.
VKuser49193372
Я думаю, это был эксперимент и теперь он закончился. Раньше тоже пробовали кошмарить свиным и птичьим гриппом, но безуспешно.
Nick637
Мне вот интересно....А о чем-нибудь хорошем написать слабо?
Заходить не хочется.
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