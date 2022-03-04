В Петербурге за день зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 776 смертей, из которых 69 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал
Общее число случаев COVID-19 в России достигло
Помните, был такой коронавирус? Так им всё ещё заболевают почти 90 тысяч человек в день
За последние сутки в России выявили
В Петербурге за день зафиксировали
Летальную статистику за сутки пополнили 776 смертей, из которых 69 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал
Общее число случаев COVID-19 в России достигло
30 сентября 2021, 11:58Смертность от коронавируса ставит рекорды в России третий день подряд. В Петербурге уже больше 2000 заболевших в сутки
02 октября 2021, 11:48В Петербурге резко подскочило число заболевших COVID-19 и умерших
07 декабря 2021, 11:55Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге снижается почти неделю. В России впервые с 14 октября — меньше 32 тысяч
19 января 2022, 11:15Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге установила максимум за пандемию
16 сентября 2021, 11:36В Петербурге и по стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом. В России уже более 19 тысяч случаев за сутки
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