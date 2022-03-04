Помните, был такой коронавирус? Так им всё ещё заболевают почти 90 тысяч человек в день

В Петербурге за день зафиксировали 3 422 новых заболевших. Это третье место по суточной заболеваемости по стране. В лидеры вырвалась Свердловская область с 4 785 .



Летальную статистику за сутки пополнили 776 смертей, из которых 69 в Петербурге. За время пандемии вирус забрал 354 787 жизней.