В Петербурге ожидается резкое похолодание

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Петербурге днем будет без осадков. Ветер умеренный. Температура минус 1 — плюс 1 градус. Атмосферное давление будет повышаться. В ночь на 5 марта ожидается минус 7–9, местами до минус 12 градусов, днем 0 — минус 2.
Март вернул на территорию Европейской России 30-градусные морозы: ночью на северо-востоке Коми температура опустилась почти до минус 35, пишет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Волна холодного воздуха будет продвигаться всё дальше на юг.
«Сегодня, 4 марта, ушедший на восток циклон ещё сохранит своё влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в начале дня, пройдёт небольшой снег, гололедица. <...> В субботу без осадков и резко похолодает», — отмечает Леус.