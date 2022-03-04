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В Петербурге ожидается резкое похолодание

В Россию возвращаются морозы. В Петербурге тоже будет минус.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Петербурге днем будет без осадков. Ветер умеренный. Температура минус 1 — плюс 1 градус. Атмосферное давление будет повышаться. В ночь на 5 марта ожидается минус 7–9, местами до минус 12 градусов, днем 0 — минус 2.

Март вернул на территорию Европейской России 30-градусные морозы: ночью на северо-востоке Коми температура опустилась почти до минус 35, пишет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Волна холодного воздуха будет продвигаться всё дальше на юг.

«Сегодня, 4 марта, ушедший на восток циклон ещё сохранит своё влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в начале дня, пройдёт небольшой снег, гололедица. <...> В субботу без осадков и резко похолодает», — отмечает Леус.

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