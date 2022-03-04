Ночной «дожор» троих в масках закончился для кафе «Шаверма» в центре Петербурга пустой кассой

Трое в масках оставили кафе в Адмиралтейском районе без выручки.



Полицию в «Шаверму» на Московском проспекте, 4, вызвали накануне около половины четвертого ночи, стало известно «Фонтанке» 4 марта. По предварительной информации, трое в медицинских масках вошли в кафе и сделали заказ. Когда повар отвлекся на его исполнение, клиенты опустошили кассу, забрав выручку в размере 20,5 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили одного из визитеров: в июне 2021 года он уже попадался на краже мобильного телефона в кафе «Шаверма», но на Гороховой улице, 43. После этого он находился на подписке о невыезде.

