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Ночной «дожор» троих в масках закончился для кафе «Шаверма» в центре Петербурга пустой кассой

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Трое в масках оставили кафе в Адмиралтейском районе без выручки.

Полицию в «Шаверму» на Московском проспекте, 4, вызвали накануне около половины четвертого ночи, стало известно «Фонтанке» 4 марта. По предварительной информации, трое в медицинских масках вошли в кафе и сделали заказ. Когда повар отвлекся на его исполнение, клиенты опустошили кассу, забрав выручку в размере 20,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили одного из визитеров: в июне 2021 года он уже попадался на краже мобильного телефона в кафе «Шаверма», но на Гороховой улице, 43. После этого он находился на подписке о невыезде.

Подозреваемого — 27-летнего мужчину задержали в квартире дома на Лиговском проспекте. Его доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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