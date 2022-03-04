Норвегия прекращает сотрудничество с РФ в сфере образования и науки

Норвегия объявила о решении заморозить сотрудничество с РФ в области науки и образования. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский кабинет министров.
Новость дополняется.
02 октября 2021, 01:23Президент Финляндии призвал Запад к диалогу с Россией
16 декабря 2021, 07:57Премьер Финляндии: На саммите «Восточного партнёрства» не обсуждали санкции против России
28 февраля 2022, 13:21Представители России и Украины сели за стол переговоров — трансляция
28 февраля 2022, 08:23Sputnik: Украинская делегация подъезжает к месту переговоров в Белоруссии
28 февраля 2022, 20:06Слуцкий рассказал о главных итогах переговоров России и Украины
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter