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Норвегия прекращает сотрудничество с РФ в сфере образования и науки

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Норвегия объявила о решении заморозить сотрудничество с РФ в области науки и образования. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский кабинет министров.

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Комментарии (10)

Piter Russo
Норвежцы тут больше потеряют.
DEMOMON
Ничего себе. У нас было какое-то там сотрудничество. И в чём же оно заключалось?)
12983743123
Если перестанут вякать бидон будет очень недоволен. Этого вся европа боится.
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