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Мосбиржа отменила торги в ближайшие дни

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Торги и расчёты на всех рынках Московской биржи решено не проводить ни в субботу, 5 марта, ни на праздниках.

Новость дополняется.

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Комментарии (3)

Инкогнито2021
А что так?? Мы суверенная страна ставшая с колен! или бензоколонка!
Alex000
Страус такой страус. Но задницу всё равно общипывать будут, так что...
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