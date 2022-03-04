Мосбиржа отменила торги в ближайшие дни

Торги и расчёты на всех рынках Московской биржи решено не проводить ни в субботу, 5 марта, ни на праздниках.
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