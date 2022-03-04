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«Самоуверенность — путь к провалу». Губернатор Ленобласти дал рекомендации руководителям в сложной ситуации

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем личном telegram-канале рассказал, как именно он действует в сложной ситуации и что рекомендует любому руководителю. Своими советами глава региона поделился 4 марта.

В числе рекомендаций Дрозденко: «не терять уверенность в себе и не суетиться», «провести абсолютно четкий, прагматичный, честный, может быть, даже чуть со страховочным запасом, анализ ситуации». Также глава Ленобласти советует «наметить план действий, основанный исключительно на своих возможностях без расчета на помощь извне». Кроме этого, в числе рекомендаций — «еще раз оценить команду, возможно, сделать точечные перестановки, чтобы быть уверенным, что пункт 3 точно будет реализован» и «наметить цели и контролировать движение к ним по реперным точкам».

«Конечно, решения в кризисной ситуации принимает руководитель. Но на этапе подготовки важно собрать как можно больше мнений и обсудить его в команде. Потому что самоуверенность — всегда путь к провалу», — резюмирует Дрозденко.

Что конкретно подтолкнуло губернатора Ленобласти поделиться такими советами, в сообщении не уточняется.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Покусывая дужку очков...А что у нас есть эффективная система государственного управления ? Репрессий есть несомненно. Но думаю "спецрепрессанты" скоро останутся без работы. Во сколько нам обходится эта авантюра в Украине ? Во сколько нам встанет потом и уже становится.
Chekist
Поздняк уже метаться, просраны все полимеры когда.
Alex000
Ему бы в кремль эту мысль стоило донести. Лет 15 назад так.
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