«Самоуверенность — путь к провалу». Губернатор Ленобласти дал рекомендации руководителям в сложной ситуации

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем личном telegram-канале рассказал, как именно он действует в сложной ситуации и что рекомендует любому руководителю. Своими советами глава региона поделился 4 марта.



В числе рекомендаций Дрозденко: «не терять уверенность в себе и не суетиться», «провести абсолютно четкий, прагматичный, честный, может быть, даже чуть со страховочным запасом, анализ ситуации». Также глава Ленобласти советует «наметить план действий, основанный исключительно на своих возможностях без расчета на помощь извне». Кроме этого, в числе рекомендаций — «еще раз оценить команду, возможно, сделать точечные перестановки, чтобы быть уверенным, что пункт 3 точно будет реализован» и «наметить цели и контролировать движение к ним по реперным точкам».

