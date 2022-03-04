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Петербурженка дважды пыталась заработать на инвестициях. Её надували, она молчала

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Петербургская пенсионерка обратилась в полицию Невского района с заявлением на неизвестных. Женщина рассказала, как её дважды за пять лет обманули. Подробности «Фонтанка» узнала 4 марта.

70-летняя жительница Искровского проспекта рассказала, что в сентябре 2017 года она наткнулась на рекламу брокерской организации и связалась с брокерами через электронную почту. Там пенсионерку убедили, что она может быстро заработать на инвестициях, после чего женщина прошла по ссылке, заполнила данные банковской карты и перевела более 2 млн рублей на неизвестный счет. С тех пор в организации на её письма больше не отвечали.

К январю 2018 года петербурженка забыла о горьком обмане и попробовала приумножить средства еще раз, найдя в Интернете других брокеров. По той же схеме у женщины похитили около 800 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 2 800 000 рублей.

Примечательно, что жительница Петербурга в полицию обратилась впервые. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.

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Комментарии (1)

Teo Piter
Пенсионерам надо срочно увеличить пенсию! Слишком маленькие объемы инвестирования!
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