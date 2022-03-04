Петербурженка дважды пыталась заработать на инвестициях. Её надували, она молчала

Петербургская пенсионерка обратилась в полицию Невского района с заявлением на неизвестных. Женщина рассказала, как её дважды за пять лет обманули. Подробности «Фонтанка» узнала 4 марта.



70-летняя жительница Искровского проспекта рассказала, что в сентябре 2017 года она наткнулась на рекламу брокерской организации и связалась с брокерами через электронную почту. Там пенсионерку убедили, что она может быстро заработать на инвестициях, после чего женщина прошла по ссылке, заполнила данные банковской карты и перевела более 2 млн рублей на неизвестный счет. С тех пор в организации на её письма больше не отвечали.

