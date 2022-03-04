Пенсионерку ткнули ножом на пороге квартиры на юге Петербурга

82-летняя женщина попала в больницу после встречи с неизвестным на пороге квартиры в многоэтажке в Московском районе.



Полицию вызвали на Московский проспект, 224, накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 4 марта, после сообщение о ножевом ранении одного из жильцов. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что из квартиры на 19 этаже здания в больницу увезли 82-летнюю женщину с раной в области шеи.

