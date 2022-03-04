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Пенсионерку ткнули ножом на пороге квартиры на юге Петербурга

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82-летняя женщина попала в больницу после встречи с неизвестным на пороге квартиры в многоэтажке в Московском районе.

Полицию вызвали на Московский проспект, 224, накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 4 марта, после сообщение о ножевом ранении одного из жильцов. Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что из квартиры на 19 этаже здания в больницу увезли 82-летнюю женщину с раной в области шеи.

Пострадавшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии в городскую больницу № 26.

По её словам, с ножом на нее напал неизвестный, который позвонил в квартиру около 21:30. После этого мужчина убежал.

Проводится проверка.

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Комментарии (1)

chip1
Родню под лупой посмотреть, видимо заждались бабкину квартирку!
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