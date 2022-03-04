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В Мексике нашли более 50 мешков с человеческими останками

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В штате Халиско на западе Мексики обнаружено более 50 мешков с человеческими останками. Страшную находку сделали члены общественной организации, занимающейся поисками пропавших без вести, сообщил поздно вечером в четверг, 3 марта, телеканал Televisa.

Уточняется, что мешки с останками нашли после осмотра пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига (неподалеку от столицы региона — города Гвадалахары). По предварительным данным, в этом районе удалось обнаружить останки примерно 30 человек, погибших от рук преступников. Согласно подсчетам властей, число пропавших без вести в Мексике по состоянию на январь 2020 года превышало 61 тысячу.

По данным министерства общественной безопасности и защиты граждан, в 2021 году году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

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