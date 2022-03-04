В Мексике нашли более 50 мешков с человеческими останками

В штате Халиско на западе Мексики обнаружено более 50 мешков с человеческими останками. Страшную находку сделали члены общественной организации, занимающейся поисками пропавших без вести, сообщил поздно вечером в четверг, 3 марта, телеканал Televisa.



Уточняется, что мешки с останками нашли после осмотра пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига (неподалеку от столицы региона — города Гвадалахары). По предварительным данным, в этом районе удалось обнаружить останки примерно 30 человек, погибших от рук преступников. Согласно подсчетам властей, число пропавших без вести в Мексике по состоянию на январь 2020 года превышало 61 тысячу.

