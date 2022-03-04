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Третьеклассницу увезли в больницу из школы в Колпино после встречи с дверью

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Полиция Колпинского района устанавливает обстоятельства получения травм 10-летней девочкой, которую увезли из школы в тяжелом состоянии.

Скорую в учебное заведение на бульваре Трудящихся вызвали накануне около половины двенадцатого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 марта. Медики осмотрели третьеклассницу и с подозрением на серьезную травму головы увезли в детскую городскую больницу № 1.

По предварительной информации, ребенок получил травму во время перемены, когда один из учеников случайно ударил её дверью, выходя из класса. Школьница после этого споткнулась и, по её словам, ударилась головой об стену. После чего потеряла сознание.

Семья у ребенка благополучная.

Проводится проверка.

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Комментарии (5)

Riptide
Без педофила тут не обошлось. Не иначе.
Alex000
Убила себя об стену? Ну ничего, бывает, дело-то житейское.
265101847
А вот у того, кто ее дверью ударил, наверняка семейка так себе!
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