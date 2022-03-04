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ЦБ не проводит торги на Мосбирже и снижает комиссию при покупке валюты через брокеров

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Центробанк объявил о снижении с 4 марта комиссии для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 % до 12 %. Для юрлиц она устанавливается на уровне 12 %, сообщает РИА Новости.

Банк решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

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