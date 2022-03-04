ЦБ не проводит торги на Мосбирже и снижает комиссию при покупке валюты через брокеров

Центробанк объявил о снижении с 4 марта комиссии для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 % до 12 % . Для юрлиц она устанавливается на уровне 12 % , сообщает РИА Новости.



Банк решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

