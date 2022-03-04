Центробанк объявил о снижении с 4 марта комиссии для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с
Банк решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
ЦБ не проводит торги на Мосбирже и снижает комиссию при покупке валюты через брокеров
Центробанк объявил о снижении с 4 марта комиссии для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с
Банк решил не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
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