«Поддержат людей в условиях санкций». Володин обещает новые пенсии и кредитные каникулы уже сегодня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, чем займутся депутаты в девятый день военной спецоперации России на Украине. Планируется рассмотреть «ряд законопроектов, которые защитят экономику нашей страны, поддержат людей в условиях санкций», написал рано утром 4 марта Володин в своём телеграм-канале.

По его словам, новые законы принесут кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса.

«Будет возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», — предупреждает Володин.



Фото: duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Кроме того, предусмотрены механизмы для дополнительной индексации пенсий, новые меры контроля за обеспечением лекарствами с помощью расширения списка препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. Володин утверждает, что будут обеспечены и условия для ускоренной достройки объектов капитального строительства социального значения и «исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками».

«Вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. Бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов», — продолжает перечислять председатель Госдумы ещё не принятые коллегами решения.

Госдума также планирует объявить новый этап амнистии капитала, а порядок предоставления государственных и муниципальных услуг предполагается упростить.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна. Эти вопросы на постоянном контроле президента. Единственный возможный ответ на санкции ― развитие нашей страны. Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности». — завершает утренние обещания Володин.



Сегодня же на внеочередное заседание соберутся сенаторы. Официально Совет Федерации будет заниматься социально-экономическими вопросами, сказано на сайте верхней палаты Федерального собрания.

По своим полномочиям именно Совет Федерации может легализовать введение в стране режима военного времени или чрезвычайного положения. Однако в четверг, 3 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные, что в России якобы готовится введение военного времени с запретом на выезд мужчин призывного возраста.

«Нет, это «утки». Это все в соцсетях и так далее — это все ходят чистые «утки». Потом граждане их пересылают друг другу и так далее», — сказал Песков накануне.

