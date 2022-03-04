Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BB+ до ССС- и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с ВВВ- до CCC-. Об этом 4 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на данные организации.



Данный показатель говорит о том, что правительство очень уязвимо к неблагоприятным экономическим условиям, а также может объявить дефолт по своим долгам в ближайшее время.



В агентстве указали на влияние западных санкций, в том числе против Центрального банка России. Ограничения вдвое сократили доступные Москве валютные резервы, сообщает BFM.

