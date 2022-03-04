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Агентство S&P понизило рейтинг России до CCC—

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BB+ до ССС- и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с ВВВ- до CCC-. Об этом 4 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на данные организации.

Данный показатель говорит о том, что правительство очень уязвимо к неблагоприятным экономическим условиям, а также может объявить дефолт по своим долгам в ближайшее время.

В агентстве указали на влияние западных санкций, в том числе против Центрального банка России. Ограничения вдвое сократили доступные Москве валютные резервы, сообщает BFM.

Отметим, несколько дней назад S&P понизило кредитный рейтинг России с BBB- до BB+. Показатель означал, что впредь он считается неивестиционным и значительно «подвергается воздействию неблагоприятных изменений бизнес-среды, финансовой и экономической конъюнктуры».

Standard & Poor’s — компания, занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков. Фирма наряду с Moody’s и Fitch Ratings принадлежит к тройке самых влиятельных международных рейтинговых агентств.

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