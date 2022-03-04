Чартерный самолет с российскими гражданами задержали на севере Канады

Чартерный самолет с российскими гражданами на борту задержали в городе Йеллоунайф на севере Канады. Об этом 3 марта в своем Twitter написал министр транспорта страны Омар Алгабра.



Политик не уточнил, сколько человек находились в салоне и когда именно воздушное судно было задержано, однако отметил, что это связано с действиями России в Украине.



По данным канадской телерадиокомпании CBC, самолет с россиянами задержали во вторник, 1 марта. Граждане РФ направлялись в деревню Ресольют, чтобы совершить арктическую экспедицию. Сообщалось, что министерство транспорта Канады совместно с погранслужбой выясняют, произошло ли нарушение недавно введенного запрета на полеты для РФ.

