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Чартерный самолет с российскими гражданами задержали на севере Канады

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Чартерный самолет с российскими гражданами на борту задержали в городе Йеллоунайф на севере Канады. Об этом 3 марта в своем Twitter написал министр транспорта страны Омар Алгабра.

Политик не уточнил, сколько человек находились в салоне и когда именно воздушное судно было задержано, однако отметил, что это связано с действиями России в Украине.

По данным канадской телерадиокомпании CBC, самолет с россиянами задержали во вторник, 1 марта. Граждане РФ направлялись в деревню Ресольют, чтобы совершить арктическую экспедицию. Сообщалось, что министерство транспорта Канады совместно с погранслужбой выясняют, произошло ли нарушение недавно введенного запрета на полеты для РФ.

«Фонтанка» писала, что 27 февраля власти Канады закрыли небо для российских самолетов.

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Комментарии (8)

q876rt
В странах запада при просмотре на Youtube российского контента написано - "Видео недоступно. Его нельзя смотреть в вашей стране."
Shrkv
Петров и Боширов???
Дмитрий_1111
Простых людей даже на машине в Беларусь не пускают. А эти раз туда проникли - то пусть там и сидят и помогать им не надо за наш счет!
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