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24 марта — круглый стол «Как меняться бизнесу в меняющемся мире: Антикризисные лайфхаки»

Санкции со стороны Европы и США, нарушение привычных логистических связей и цепочек поставок могут сильно ударить по бизнесу российских компаний. Но, как и в пандемию, предприниматели ищут решения и стараются сохранять и свое дело, и рабочие места. Какие есть идеи и способы справиться с ситуацией, сохранить баланс спроса и предложения и не увеличить цены до небес — обсудим на круглом столе.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как отражается текущая ситуация на вашем бизнесе? Какие отрасли испытывают наибольшие сложности?
  • Что влияет больше всего на бизнес — нарушенная логистика, разрыв отношений с поставщиками, рост курса рубля, падение котировок акций и т.д.?
  • Какие уроки бизнес вынес из 2014 года? Чему научился за прошедшие 8 лет с запуска первых санкций?
  • Какие первые шаги вы предпринимаете сейчас для того, чтобы стабилизировать ситуацию?
  • Может ли эта ситуация способствовать новой волне реального импортозамещения? В каких сферах это возможно (ПО, техника, продукты, автомобили и т.п.) и необходимо сейчас? Какова доля локализации производств в разных сферах?
  • Какие меры поддержки бизнеса со стороны государства могут быть сейчас актуальны?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 24 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская,+7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

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