24 марта — круглый стол «Как меняться бизнесу в меняющемся мире: Антикризисные лайфхаки»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как отражается текущая ситуация на вашем бизнесе? Какие отрасли испытывают наибольшие сложности?
- Что влияет больше всего на бизнес — нарушенная логистика, разрыв отношений с поставщиками, рост курса рубля, падение котировок акций и т.д.?
- Какие уроки бизнес вынес из 2014 года? Чему научился за прошедшие 8 лет с запуска первых санкций?
- Какие первые шаги вы предпринимаете сейчас для того, чтобы стабилизировать ситуацию?
- Может ли эта ситуация способствовать новой волне реального импортозамещения? В каких сферах это возможно (ПО, техника, продукты, автомобили и т.п.) и необходимо сейчас? Какова доля локализации производств в разных сферах?
- Какие меры поддержки бизнеса со стороны государства могут быть сейчас актуальны?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 24 марта 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская,+7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru