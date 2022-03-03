Седьмая акция петербуржцев за мир завершилась 42 арестами. Остальных штрафуют и отправляют на обязательные работы

После седьмой антивоенной акции, прошедшей у Гостиного двора накануне, в районные суды Петербурга поступило 158 материалов. Решения были приняты по 150 из них.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 3 марта, 40 протестующих отправили под арест на срок от дня до 15 суток, двух из них — на 29 суток по статье об организации массового скопления граждан, повлекшего нарушение порядка (20.2.2 КоАП РФ).



Штрафы придется выплатить 96 участникам акции, максимальная сумма денежного наказания достигает 15 тысяч рублей. Еще шесть человек отправили на обязательные работы. Три материала было возвращено, три — отложено и столько же — прекращено. Пятерых оставшихся отпустили под обязательство о явке.

