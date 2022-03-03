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Седьмая акция петербуржцев за мир завершилась 42 арестами. Остальных штрафуют и отправляют на обязательные работы

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После седьмой антивоенной акции, прошедшей у Гостиного двора накануне, в районные суды Петербурга поступило 158 материалов. Решения были приняты по 150 из них.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 3 марта, 40 протестующих отправили под арест на срок от дня до 15 суток, двух из них — на 29 суток по статье об организации массового скопления граждан, повлекшего нарушение порядка (20.2.2 КоАП РФ).

Штрафы придется выплатить 96 участникам акции, максимальная сумма денежного наказания достигает 15 тысяч рублей. Еще шесть человек отправили на обязательные работы. Три материала было возвращено, три — отложено и столько же — прекращено. Пятерых оставшихся отпустили под обязательство о явке.

Петербуржцы собираются на акциях за мир уже восемь дней. По данным правозащитников, сегодня, 3 марта, во время протеста задержали порядка 150 человек. В ходе несогласованного мероприятия несколько из них встали в сцепку у метро, после чего полицейские повалили их на землю.

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Комментарии (11)

sutashikku
а ничего что айдар закапывал живьем людей на Донбассе? это что, митинг в их поддержку? а сейчас они женщинами и детьми прикрываются в Мариуполе и Харькове, совсем как Шамиль Басаев в свое время. Если и будут баррикады, то я точно буду по другую сторону, и постараюсь по вам не промахнуться, господа.
90704750974509
Кстати, когда нацистские прихвостни опять соберутся у Гостиного, думаю, нормальные граждане, петербуржцы и ленинградцы, могли бы упростить работу полицейских и просто вломить этим выродкам, чтобы не мешали работе метрополитена и туризму. Нет нацизму и наследышам полицаев! А если Фонтанка удалит этот пост, ее статус иноагента только подтвердится. Свобода слова и действия во благо мира - это и есть гражданское общество. Ура!
90704750974509
Одного не пойму: зачем эта фальшь? Не "акция за мир", а "акция солидарности с нацистами". Давайте уж своими именами все называть.
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