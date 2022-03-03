ФК «Краснодар» покидают все иностранные игроки

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты со всеми легионерами. Информация об этом 3 марта появилась на сайте спортивной организации.



Речь идет о бразильцах Вандерсоне и Кайо, французе Реми Кабелла, шведе Викторе Классоне, эквадорце Кристиане Рамиресе, колумбийце Джоне Кордобе, парагвайце Жуниоре Алонсо и норвежце Эрике Бутхейме. Уточняется, что это было сделано «по просьбе игроков».



«Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», — добавили в спортивной организации.

