FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ФК «Краснодар» покидают все иностранные игроки

2
Печать

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты со всеми легионерами. Информация об этом 3 марта появилась на сайте спортивной организации.

Речь идет о бразильцах Вандерсоне и Кайо, французе Реми Кабелла, шведе Викторе Классоне, эквадорце Кристиане Рамиресе, колумбийце Джоне Кордобе, парагвайце Жуниоре Алонсо и норвежце Эрике Бутхейме. Уточняется, что это было сделано «по просьбе игроков».

«Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», — добавили в спортивной организации.

За сутки до этого футбольный клуб расстался с немецким главным тренером Даниэлем Фарке, который был назначен на пост наставника в конце прошлого года и так и не провел в России ни одного официального матча. Дебютный для него должен был состояться в воскресенье с «Локомотивом», но его перенесли из-за закрытия краснодарского аэропорта.

Отметим, на данный момент ФК находится на шестой строчке в турнирной таблице первенства.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

VKuser4636990
Ну пущай поиграют за харьковский металлист, там сейчас как раз чемп. в самом разгаре.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний