ФК «Краснодар» покидают все иностранные игроки

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты со всеми легионерами. Информация об этом 3 марта появилась на сайте спортивной организации.
Речь идет о бразильцах Вандерсоне и Кайо, французе Реми Кабелла, шведе Викторе Классоне, эквадорце Кристиане Рамиресе, колумбийце Джоне Кордобе, парагвайце Жуниоре Алонсо и норвежце Эрике Бутхейме. Уточняется, что это было сделано «по просьбе игроков».
«Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны», — добавили в спортивной организации.
За сутки до этого футбольный клуб расстался с немецким главным тренером Даниэлем Фарке, который был назначен на пост наставника в конце прошлого года и так и не провел в России ни одного официального матча. Дебютный для него должен был состояться в воскресенье с «Локомотивом», но его перенесли из-за закрытия краснодарского аэропорта.
Отметим, на данный момент ФК находится на шестой строчке в турнирной таблице первенства.