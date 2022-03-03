РКН потребовал от Telegram удалить ботов, которые собирают информацию о российских военных

Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении ботов, которые собирают информацию о военнослужащих РФ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.



«Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине», — гласит запись от 3 марта.



Создатели подобных ресурсов, отметили в ведомстве, «цинично играют» на чувствах родителей и других близких людей, чтобы собрать достоверные данные о солдатах. Впоследствии такая информация может быть использована для противоправных действий.

