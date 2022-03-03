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Российские хакеры взломали все сайты украинских властей

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Российская хакерская группа RaHDit 3 марта провела кибератаку на украинские правительственные сайты.

В результате масштабной атаки были взломаны все 755 сайтов органов власти Украины.

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Комментарии (7)

Главный спец по технике консервации
Ой-вэй! Их ведь не существует..
Frank Costello
Так их мерзавцев!
Даёшь Киев!
267188598
Вот и тихо стало. Даже диванные западенские фейководы испугались - попрятались. Вони меньше стало сразу. Обделались от страха,- скоро к ним придут.
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