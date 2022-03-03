Российские хакеры взломали все сайты украинских властей

Российская хакерская группа RaHDit 3 марта провела кибератаку на украинские правительственные сайты.
В результате масштабной атаки были взломаны все 755 сайтов органов власти Украины.
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