Суд в Петербурге оштрафовал ювелира, укравшую золота почти на 260 тысяч рублей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 марта, преступление было совершено в 2017 году. Подсудимая отвергала свою причастность к нему, а также заявила, что недостача ценного металла может быть объяснена другими причинами.
Из-за ненадлежащего пропускного режима доступ к рабочему месту, рассказала женщина, был практически свободным. К нему могли пробраться в том числе посторонние лица. Кроме того, пылесос для сбора золотых опилок не был опечатан, а место для хранения запчастей и отходов металла было оборудовано замком, который легко вскрыть.
«Любой работник имел возможность взять золото с чужого рабочего стола, из гольдкассы либо пылесоса. Взвешивание золота при инвентаризации в бухгалтерии производилось на одних электронных весах, а при выдаче и сдаче в кладовую на других весах, контрольные весы в цехе были сломаны», — добавили в пресс-службе.
По словам женщины, золото у нее могли украсть другие мастера. Тем не менее заплатить штраф ей все же придется.