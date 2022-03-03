Суд в Петербурге оштрафовал ювелира, укравшую золота почти на 260 тысяч рублей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 марта, преступление было совершено в 2017 году. Подсудимая отвергала свою причастность к нему, а также заявила, что недостача ценного металла может быть объяснена другими причинами.



Из-за ненадлежащего пропускного режима доступ к рабочему месту, рассказала женщина, был практически свободным. К нему могли пробраться в том числе посторонние лица. Кроме того, пылесос для сбора золотых опилок не был опечатан, а место для хранения запчастей и отходов металла было оборудовано замком, который легко вскрыть.

