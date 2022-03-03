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Суд в Петербурге оштрафовал ювелира, укравшую золота почти на 260 тысяч рублей

Суд в Петербурге оштрафовал на 100 тысяч рублей местную жительницу, признанную виновной в краже почти двухсот граммов золота 585-й пробы на рабочем месте. Служители Фемиды оценили ущерб от действий ювелира в 258 530 тысяч рублей.

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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 марта, преступление было совершено в 2017 году. Подсудимая отвергала свою причастность к нему, а также заявила, что недостача ценного металла может быть объяснена другими причинами.

Из-за ненадлежащего пропускного режима доступ к рабочему месту, рассказала женщина, был практически свободным. К нему могли пробраться в том числе посторонние лица. Кроме того, пылесос для сбора золотых опилок не был опечатан, а место для хранения запчастей и отходов металла было оборудовано замком, который легко вскрыть.

«Любой работник имел возможность взять золото с чужого рабочего стола, из гольдкассы либо пылесоса. Взвешивание золота при инвентаризации в бухгалтерии производилось на одних электронных весах, а при выдаче и сдаче в кладовую на других весах, контрольные весы в цехе были сломаны», — добавили в пресс-службе.

По словам женщины, золото у нее могли украсть другие мастера. Тем не менее заплатить штраф ей все же придется.

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Комментарии (2)

nuga
недостача всегда покрывается материально ответственным лицом.Если и украла,то штраф отбит ростом котировок золота.700 тыс,если по 3,5 т р сдать,продать изделиями
Денеб
Понять и простить..... Украсть - не предать Родину......Пусть мы воруем, зато патриоты.....
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