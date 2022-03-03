FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Городской и пригородный транспорт Петербурга с 4 по 8 марта изменит график работы

0
Печать

С 4 по 8 марта в связи с длинными выходными в честь 8 Марта в Петербурге изменится график работы городского и пригородного пассажирского транспорта. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В пятницу, 4 марта, и субботу, 5 марта, наземный общественный транспорт будет работать по графику будних дней. С 6 по 8 марта включительно будет воскресный график. Метрополитен с воскресенья по вторник тоже будет работать, как в выходные.

Пригородные поезда 4 марта будут работать по расписанию четверга, 5 марта — пятницы, 6 и 7 марта — субботы и 8 марта — воскресенья. Подробнее о том, какие поезда не будут курсировать или, наоборот, назначены на Балтийском, Витебском, Финляндском, Московском и Северном направлениях, можно узнать на сайте СЗППК.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний