Городской и пригородный транспорт Петербурга с 4 по 8 марта изменит график работы

С 4 по 8 марта в связи с длинными выходными в честь 8 Марта в Петербурге изменится график работы городского и пригородного пассажирского транспорта. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба комитета по транспорту.



В пятницу, 4 марта, и субботу, 5 марта, наземный общественный транспорт будет работать по графику будних дней. С 6 по 8 марта включительно будет воскресный график. Метрополитен с воскресенья по вторник тоже будет работать, как в выходные.

Пригородные поезда 4 марта будут работать по расписанию четверга, 5 марта — пятницы, 6 и 7 марта — субботы и 8 марта — воскресенья. Подробнее о том, какие поезда не будут курсировать или, наоборот, назначены на Балтийском, Витебском, Финляндском, Московском и Северном направлениях, можно узнать на сайте СЗППК.