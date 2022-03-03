Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов себя исчерпал. Экс-сенатор Добрынин сообщил о прошлом счастье и будущей борьбе за независимость своего цеха

Петербуржец, в прошлом член Совета Федерации, Константин Добрынин, прозванный журналистами «единственным либеральным сенатором», написал на своей странице в соцсети о том, почему он добровольно слагает с себя полномочия статс-секретаря Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).



Согласно коротким строчкам Добрынина, он «принял необходимое и неизбежное решение, поскольку возможности на этой должности исчерпаны по хорошо известным причинам».

Далее он учтиво поблагодарил коллег «за счастливые годы совместной работы», пообещав, что продолжит защиту граждан и будет бороться за сохранение независимости адвокатуры».