Автомобиль кувырнулся на Руставели, споткнувшись об автобус

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Серьезная авария собирает пробку в Калининском районе Петербурга днем 3 марта. Водитель сначала не удержал управление, а затем — машину на колесах.



На улице Руставели, на повороте к Суздальскому проспекту, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в автобус, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария. В результате машину развернуло поперек дороги и опрокинуло на бок.