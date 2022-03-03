Автомобиль кувырнулся на Руставели, споткнувшись об автобус

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Серьезная авария собирает пробку в Калининском районе Петербурга днем 3 марта. Водитель сначала не удержал управление, а затем — машину на колесах.
На улице Руставели, на повороте к Суздальскому проспекту, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в автобус, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария. В результате машину развернуло поперек дороги и опрокинуло на бок.
На месте видно машину реанимации. Информация о том, есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. На улице Руставели собралась небольшая пробка в сторону Суздальского.