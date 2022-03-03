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Торговые сети в Эстонии отказались не только от российской соли, но и от «Боржоми»

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В Эстонии отказались от продажи минералки «Боржоми» в магазинах.

Как пишет 3 марта «Sputnik Ближнее зарубежье», грузинскую воду в Эстонии признали российской. Хотя крупные торговые сети закупали её в Грузии, материнская компания IDS Borjomi International принадлежит российскому консорциуму.

Delfi объясняет, что эстонцы, приобретая Borjomi, поддерживают российскую «Альфа-Групп», попавшую под санкции.

«Полученные данные о Borjomi оказались верны, и Rimi по этому поводу в ближайшее время примет решение. Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем, и закупки Borjomi уже приостановлены», — заявил представитель торговой сети Rimi. Пока вода Borjomi на прилавках есть, отмечается в публикации.

Кроме минералки «Боржоми» продавцы в Эстонии отказываются от сотен товаров из России и Белоруссии, среди которых соль, гречка и детские подгузники. Полки магазинов опустели.

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Комментарии (13)

AP-SPb
Простите, не заметил, а от газа, электроэнергии и других ресурсов гордые эстонские парни тоже отказываются?
f0ntan
Санкции против Альфы касались запрета нового выпуска акций, нового размещения облигаций. ограничения доступа к европейскому рынку капитала. Про корпоративное владение чем-либо эстонцы выдумали сами. В санкциях про запрет корпоративного владения нет ни слова
265056402
Rimi - обычная пятёрка. И там не было финского сыра и финского прикольного пива
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