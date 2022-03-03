Торговые сети в Эстонии отказались не только от российской соли, но и от «Боржоми»

В Эстонии отказались от продажи минералки «Боржоми» в магазинах.
Как пишет 3 марта «Sputnik Ближнее зарубежье», грузинскую воду в Эстонии признали российской. Хотя крупные торговые сети закупали её в Грузии, материнская компания IDS Borjomi International принадлежит российскому консорциуму.
Delfi объясняет, что эстонцы, приобретая Borjomi, поддерживают российскую «Альфа-Групп», попавшую под санкции.
«Полученные данные о Borjomi оказались верны, и Rimi по этому поводу в ближайшее время примет решение. Ясно, что с предприятием, к которому будут применены санкции, мы сотрудничать не будем, и закупки Borjomi уже приостановлены», — заявил представитель торговой сети Rimi. Пока вода Borjomi на прилавках есть, отмечается в публикации.
Кроме минералки «Боржоми» продавцы в Эстонии отказываются от сотен товаров из России и Белоруссии, среди которых соль, гречка и детские подгузники. Полки магазинов опустели.