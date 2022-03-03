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В Петербурге осталось меньше 700 свободных коек под COVID-19

Число ковидных коек и пациентов в «красных зонах» продолжают снижаться в Петербурге. Как следует из эпидемиологической справки Смольного, опубликованной 3 марта, на 5 977 местах лежат 5 304 пациента. За минувшие сутки поступили 298 новых пациентов.

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Из общего числа пациентов 480 находятся в реанимации, 218 подключены к ИВЛ, 152 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 178 — в пансионате «Заря». Еще 62 тысячи человек с ковидом лечатся амбулаторно, не считая тех, у кого диагноз ОРВИ.

По данным Смольного, в Петербурге полностью привиты 3 млн жителей, включая 1 539 детей.

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