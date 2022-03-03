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Покупатель с пистолетом не смог пробиться в начало очереди в центре Петербурга. Его попытки сняла камера

Вооружённый променад жителя Петербурга по магазинам росгвардейцы прервали в алкомаркете. Список покупок вместе с пистолетом ему пришлось передать полиции.

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Подробности задержания 3 марта сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Тревожная кнопка накануне незадолго до девяти часов вечера сработала в алкогольном супермаркете на Разъезжей улице. Там требовал внимания и спиртного покупатель, который, судя по всему, уже был навеселе.

Вместо банковской карты мужчина размахивал пистолетом.

Автор: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Вместе с пистолетом его и задержал наряд вневедомственной охраны по Центральному району. Выяснилось, что алкомаркет — не первое место, где горожанин демонстрировал пневматику. Ей же он крутил в соседних магазинах, к примеру, в булочной: камера запечатлела его безуспешную попытку пройти к кассе.

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«При проверке наряд Росгвардии установил, что задержанный находится в федеральном розыске за преступление, совершенное на территории сопредельного государства», — добавили подробностей в ведомстве.

Пистолет изъят, задержанного доставили в полицию.

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Комментарии (2)

Дмитрий_1111
а как это чудо находящееся в розыске попало в Россию?
Игoрь
За такую любовь гулять с оружием ему бы в армию по контракту, не откладывая
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