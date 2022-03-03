Покупатель с пистолетом не смог пробиться в начало очереди в центре Петербурга. Его попытки сняла камера

Подробности задержания 3 марта сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Тревожная кнопка накануне незадолго до девяти часов вечера сработала в алкогольном супермаркете на Разъезжей улице. Там требовал внимания и спиртного покупатель, который, судя по всему, уже был навеселе.
Вместо банковской карты мужчина размахивал пистолетом.
Автор: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Вместе с пистолетом его и задержал наряд вневедомственной охраны по Центральному району. Выяснилось, что алкомаркет — не первое место, где горожанин демонстрировал пневматику. Ей же он крутил в соседних магазинах, к примеру, в булочной: камера запечатлела его безуспешную попытку пройти к кассе.
«При проверке наряд Росгвардии установил, что задержанный находится в федеральном розыске за преступление, совершенное на территории сопредельного государства», — добавили подробностей в ведомстве.
Пистолет изъят, задержанного доставили в полицию.