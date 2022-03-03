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Кто эти люди? Рассказываем о переговорщиках, которые пытаются решить российско-украинский конфликт

В делегации входят депутаты, дипломаты и чиновники

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Первые переговоры прошли 28 февраля 2022 года
Первые переговоры прошли 28 февраля 2022 годаФото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС
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В Белоруссии 3 марта должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Как заявлял накануне помощник президента РФ Владимир Мединский, среди прочего будет обсуждаться прекращение огня. Пока весь мир замер в ожидании новостей, расскажем вам об участниках переговорного процесса со стороны России и Украины.

Россию представляют пять политиков. Возглавляет делегацию Владимир Мединский. Его помнят как министра культуры РФ (2012–2020 годы). С января 2020-го Мединский занимает пост помощника президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков так объяснил журналистам, почему именно Мединский был назначен главным переговорщиком:

— Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, всё, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент.

В делегацию также входит депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В парламенте он возглавляет комитет по международным делам. В 2018 году Леонид Слуцкий оказался в центре скандала — несколько журналисток обвинили его в домогательствах. Комиссия по этике не нашла в поведении депутата нарушений.

Фото: Александр Кряжев / ТАСС
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Третий участник переговоров — заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, занимающий эту должность с января 2017 года. В его ведении находится международное военное и военно-техническое сотрудничество. Фомин проходил службу в Вооруженных силах с 1977 по 1993 год, в девяностых работал в Министерстве внешних экономических связей, в компании «Росвооружение», ЗАО «Зарубежстройинвест», ФГУП «Промэкспорт» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2004 года Александр Фомин служил в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, а в 2017-м указом президента был назначен заместителем министра обороны.

Еще один переговорщик — заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он в системе МИД с 1985 года, был заместителем постпреда России при ОБСЕ, директором Второго департамента стран СНГ МИД РФ, с апреля 2019-го — заместитель министра иностранных дел. Сообщалось, что он пришел на смену другому заму Лаврова, отвечавшему в том числе за отношения с Украиной.

21 февраля 2022 года Владимир Путин назначил Андрея Руденко своим официальным представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о ратификации договора о дружбе между РФ и республиками Донбасса.

Борис Грызлов, Владимир Мединский, Леонид Слуцкий перед началом второго раунда переговоров
Борис Грызлов, Владимир Мединский, Леонид Слуцкий перед началом второго раунда переговоровФото: Виктор Толочко / POOL / ТАСС
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И пятый участник — посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Послом он стал только 14 января 2022 года. В начале нулевых Грызлов был главой МВД России, затем депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. С 26 декабря 2015 года Борис Грызлов является полномочным представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трехсторонняя контактная группа), в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ. Создана летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом нормандском формате.

В составе делегации Украины официально назывались шесть человек. Это министр обороны Алексей Резников, пост он занимает с 4 ноября 2021 года. Резников — член Трехсторонней контактной группы. Он много лет вел юридическую практику, в 2008–2014 годах избирался депутатом Киевского городского совета.

Второй переговорщик — советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, политтехнолог и журналист. В девяностых годах он жил в Белоруссии, работал в оппозиционных СМИ, в 2004-м был депортирован. После этого продолжил работать журналистом на Украине, открыл консалтинговую компанию. В офис президента пришел в 2020 году. Подоляк контролирует информационную политику офиса и консультирует президента Украины Владимира Зеленского.

Третий участник — заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Как писало РИА Новости, в украинских СМИ Точицкого называли руководителем делегации на переговорах. Он работает в МИД Украины с 1993 года, до 2021-го был послом страны при Евросоюзе, в разное время занимал посты постпреда при Совете Европы и посла в Бельгии.

Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС
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Также в переговорах участвует глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Он родился в Сочи, жил в Гагре, подростком после начала конфликта в Абхазии вместе с родителями переехал в Николаев. Давид Арахамия — соучредитель нескольких IT-компаний, работал советником председателя Николаевской администрации, уполномоченным и советником министра обороны. Арахамия — член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член Временной специальной комиссии по вопросам формирования и реализации государственной политики касательно восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины, руководитель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с США.

Еще один участник переговоров — народный депутат Украины Рустем Умеров, родившийся в Узбекской ССР. Умеров несколько лет работал в компании-операторе мобильной связи на Украине, стал основателем общественной организации «Землячество крымских татар», его семья в 2012–2013 годах финансировала восстановление мечети «Орта-Джами» в Бахчисарае. В 2019-м избран депутатом Верховной рады.

Его коллега по Верховной раде Андрей Костин также участник делегации. Он является директором адвокатской компании и заместителем президиума Одесской областной коллегии адвокатов. В парламенте входит в комитет по вопросам правовой политики и подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

На фото, опубликованных СМИ, на стороне украинской делегации также находится седьмой участник. Его имя не называется, но, возможно, это украинский банкир Денис Киреев.

Первые переговоры прошли 28 февраля 2022 года
Первые переговоры прошли 28 февраля 2022 годаФото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС
Фото: Александр Кряжев / ТАСС
Борис Грызлов, Владимир Мединский, Леонид Слуцкий перед началом второго раунда переговоров
Борис Грызлов, Владимир Мединский, Леонид Слуцкий перед началом второго раунда переговоровФото: Виктор Толочко / POOL / ТАСС
Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС

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Комментарии (19)

Caliform
Присутствуем при реализации секретных протоколов Лаврова-Блинкина. А "пиндосаналы" об этом не знают.
Airlomaxa
Если с нашей стороны Мединский, то с Украинской должна быть Верка Сердючка.
Лёха Петров
Да какая разница, кто переговорщики. Все равно все уже оговорено заранее.
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