Кто эти люди? Рассказываем о переговорщиках, которые пытаются решить российско-украинский конфликт

Первые переговоры прошли 28 февраля 2022 года Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС Поделиться Поделиться







В Белоруссии 3 марта должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Как заявлял накануне помощник президента РФ Владимир Мединский, среди прочего будет обсуждаться прекращение огня. Пока весь мир замер в ожидании новостей, расскажем вам об участниках переговорного процесса со стороны России и Украины.

Россию представляют пять политиков. Возглавляет делегацию Владимир Мединский. Его помнят как министра культуры РФ (2012–2020 годы). С января 2020-го Мединский занимает пост помощника президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков так объяснил журналистам, почему именно Мединский был назначен главным переговорщиком: — Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, всё, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент.

В делегацию также входит депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В парламенте он возглавляет комитет по международным делам. В 2018 году Леонид Слуцкий оказался в центре скандала — несколько журналисток обвинили его в домогательствах. Комиссия по этике не нашла в поведении депутата нарушений.

Фото: Александр Кряжев / ТАСС Поделиться Поделиться







Третий участник переговоров — заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, занимающий эту должность с января 2017 года. В его ведении находится международное военное и военно-техническое сотрудничество. Фомин проходил службу в Вооруженных силах с 1977 по 1993 год, в девяностых работал в Министерстве внешних экономических связей, в компании «Росвооружение», ЗАО «Зарубежстройинвест», ФГУП «Промэкспорт» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2004 года Александр Фомин служил в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, а в 2017-м указом президента был назначен заместителем министра обороны. Еще один переговорщик — заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он в системе МИД с 1985 года, был заместителем постпреда России при ОБСЕ, директором Второго департамента стран СНГ МИД РФ, с апреля 2019-го — заместитель министра иностранных дел. Сообщалось, что он пришел на смену другому заму Лаврова, отвечавшему в том числе за отношения с Украиной. 21 февраля 2022 года Владимир Путин назначил Андрея Руденко своим официальным представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о ратификации договора о дружбе между РФ и республиками Донбасса.

Борис Грызлов, Владимир Мединский, Леонид Слуцкий перед началом второго раунда переговоров Фото: Виктор Толочко / POOL / ТАСС Поделиться Поделиться







И пятый участник — посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Послом он стал только 14 января 2022 года. В начале нулевых Грызлов был главой МВД России, затем депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. С 26 декабря 2015 года Борис Грызлов является полномочным представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трехсторонняя контактная группа), в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ. Создана летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом нормандском формате. В составе делегации Украины официально назывались шесть человек. Это министр обороны Алексей Резников, пост он занимает с 4 ноября 2021 года. Резников — член Трехсторонней контактной группы. Он много лет вел юридическую практику, в 2008–2014 годах избирался депутатом Киевского городского совета. Второй переговорщик — советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, политтехнолог и журналист. В девяностых годах он жил в Белоруссии, работал в оппозиционных СМИ, в 2004-м был депортирован. После этого продолжил работать журналистом на Украине, открыл консалтинговую компанию. В офис президента пришел в 2020 году. Подоляк контролирует информационную политику офиса и консультирует президента Украины Владимира Зеленского.



Третий участник — заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Как писало РИА Новости, в украинских СМИ Точицкого называли руководителем делегации на переговорах. Он работает в МИД Украины с 1993 года, до 2021-го был послом страны при Евросоюзе, в разное время занимал посты постпреда при Совете Европы и посла в Бельгии.



Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС Поделиться Поделиться







Также в переговорах участвует глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Он родился в Сочи, жил в Гагре, подростком после начала конфликта в Абхазии вместе с родителями переехал в Николаев. Давид Арахамия — соучредитель нескольких IT-компаний, работал советником председателя Николаевской администрации, уполномоченным и советником министра обороны. Арахамия — член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член Временной специальной комиссии по вопросам формирования и реализации государственной политики касательно восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины, руководитель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с США.



Еще один участник переговоров — народный депутат Украины Рустем Умеров, родившийся в Узбекской ССР. Умеров несколько лет работал в компании-операторе мобильной связи на Украине, стал основателем общественной организации «Землячество крымских татар», его семья в 2012–2013 годах финансировала восстановление мечети «Орта-Джами» в Бахчисарае. В 2019-м избран депутатом Верховной рады.

Его коллега по Верховной раде Андрей Костин также участник делегации. Он является директором адвокатской компании и заместителем президиума Одесской областной коллегии адвокатов. В парламенте входит в комитет по вопросам правовой политики и подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. На фото, опубликованных СМИ, на стороне украинской делегации также находится седьмой участник. Его имя не называется, но, возможно, это украинский банкир Денис Киреев.