Пользователи жалуются на сбой в приложении банка «Тинькофф»

Как пишут пользователи в четверг, 3 марта, они с 13 часов не могут зайти в мобильное приложение, которое зависает на стадии авторизации. А у тех, у кого получается, подгружаются не все элементы интерфейса.



Сбои с 12:55 фиксируются на портале Downdetecor.



В банке пока никак не прокомментировали ситуацию.

