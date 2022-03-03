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Пользователи жалуются на сбой в приложении банка «Тинькофф»

Клиенты банка «Тинькофф» сообщают о проблемах со входом в мобильное приложение кредитного учреждения.

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Как пишут пользователи в четверг, 3 марта, они с 13 часов не могут зайти в мобильное приложение, которое зависает на стадии авторизации. А у тех, у кого получается, подгружаются не все элементы интерфейса.

Сбои с 12:55 фиксируются на портале Downdetecor.

В банке пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Комментарии (8)

266331897
Не работает! :(
f0ntan
Сбой идет не только у тинькофа. Гадаю, что все российские банки, причем не только попавшие под санкции, в срочном порядке переходят с по враждебного мелкософта на по российского линукса типа астра-линукса или росы. Хотя такие учения у них проводились и до украинских событий и к российскому по и серверам у сбера была много замечаний
Gregory
Заработало.
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