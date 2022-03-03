Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в 2021 году достигла 18,1 млрд рублей — это на 67% выше, чем в 2020 году

Банк «Санкт-Петербург» по итогам 2021 года получил 18,1 млрд чистой прибыли (по МСФО), превысив результат за 2020 год на 67%.



Чистый комиссионный доход за 2021 год составил 9 млрд рублей, что выше результата 2020 года на 19,5%. Доходы от расчетно-кассового обслуживания выросли на 22,5% и составили 43,3% от всего объема комиссионных доходов. Выручка банка увеличилась на 20,2% и составила 44,5 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 28,1 млрд рублей за 2021 год — на 10,1% выше по сравнению с 2020 годом. Также объем процентных доходов увеличился на 3,6% — основную его часть составляют процентные доходы от выданных кредитов — 83,6%.

