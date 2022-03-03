Сотрудник МЧС получил матпомощь за побитый деревом несуществующий гараж. Суд заставил его вернуть деньги

В 2014 году Анатолий Ларичев, работающий старшим инженером отделения МТО Центра обеспечения деятельности ФГКУ «Специальное управление ФПС
Вину Ларичев не признал — заявил, что никаких документов не готовил, денег не получал, а свидетели его оговаривают, потому что он якобы активно боролся с коррупцией среди личного состава МЧС на территории Ленобласти.
Впрочем, у Ларичева были некоторые заслуги: он хорошо проявил себя на работе, получал награды, поощрения и повышения, имеет высшее образование и ученую степень. Также он предоставил документы, подтверждающие его «активную гражданскую позицию»: членство в партии, в участковой избирательной комиссии и Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы — ведет научную деятельность и хорошо характеризуется президентом академии. Ранее судим не был, есть хронические заболевания, живет с семьей, имеет пожилых родителей, причем отец — инвалид третьей группы.
Ранее Ларичеву вменяли мошенничество с использованием служебного положения и подделку документов, но переквалифицировали действия на мошенничество путем обмана. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей, но освободили от него — истек срок давности уголовного преследования.
В итоге Куйбышевский райсуд обязал Ларичева вернуть учреждению сумму незаконно выплаченной матпомощи.