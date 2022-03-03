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Пешеход в Ленобласти попал под машину и умер, но видимых травм у него не нашли

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За минувшие сутки, 2 марта, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 457 аварий. В них пострадали 15 человек и погибли трое. В Тосненском районе после ДТП скончался пешеход.

В 19:30 среды на 1-м километре подъезда к деревне Гладкое неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 66-летнего жителя Никольского. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода и вне населенного пункта. Потерпевший скончался, но видимых повреждений у него не нашли. Тело направлено в морг для установления причины смерти. По факту ДТП ведется проверка.

Всего, по данным УГИБДД, за среду в Ленобласти произошло 68 ДТП, в трех из которых пострадали люди. Двое взрослых получили травмы, один погиб. В Петербурге зафиксировали 389 дорожных аварий. В них пострадали 13 человек и двое погибли. Детей среди них тоже нет.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (2)

f0ntan
Если нет видимых повреждений, значит не сбил. Распереживался старик, больное сердце
Абамба
Неделю назад сказали бы ковид. Но что скажут теперь?
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