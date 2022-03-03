Пешеход в Ленобласти попал под машину и умер, но видимых травм у него не нашли

За минувшие сутки, 2 марта, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 457 аварий. В них пострадали 15 человек и погибли трое. В Тосненском районе после ДТП скончался пешеход.



В 19:30 среды на 1-м километре подъезда к деревне Гладкое неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 66-летнего жителя Никольского. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода и вне населенного пункта. Потерпевший скончался, но видимых повреждений у него не нашли. Тело направлено в морг для установления причины смерти. По факту ДТП ведется проверка.