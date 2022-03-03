Петербургская пенсионерка хранила миллионы в коробках, но от воров это её не спасло

81-летняя жительница Невского района вернулась в квартиру после месячного отсутствия и увидела, что в ней побывали воры.



О визите злоумышленников в квартиру дома по улице Коллонтай пенсионерка сообщила в полицию накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 3 марта. По словам пострадавшей, из помещения пропали её накопления в размере 2 млн рублей. По предварительной информации, купюры были завернуты в полиэтиленовые пакеты и спрятаны в две картонные коробки.



Пенсионерка ранее работала в банковских структурах Петербурга.

