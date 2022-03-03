FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Петербургская пенсионерка хранила миллионы в коробках, но от воров это её не спасло

1
Печать

81-летняя жительница Невского района вернулась в квартиру после месячного отсутствия и увидела, что в ней побывали воры.

О визите злоумышленников в квартиру дома по улице Коллонтай пенсионерка сообщила в полицию накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 3 марта. По словам пострадавшей, из помещения пропали её накопления в размере 2 млн рублей. По предварительной информации, купюры были завернуты в полиэтиленовые пакеты и спрятаны в две картонные коробки.

Пенсионерка ранее работала в банковских структурах Петербурга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Local
"Работала в банковских структурах",
но деньги им не доверила.
Она что то знала?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний