Минобороны показало, как везли гуманитарную помощь в Харьковскую область под защитой пулеметов

Российские военные, которые проводят спецоперацию на территории Украины, доставили гуманитарную помощь из Белгородской области РФ в Харьковскую область. Об этом 3 марта сообщает Минобороны РФ.

Партию грузов объемом 30 тонн автоколонны привезли в приграничные населенные пункты. Жителям раздали пакеты с едой. Продуктовые наборы включают крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутылки с питьевой водой.



Ранее в ООН заявили, что за неделю боевых действий Украину покинули миллион беженцев.

