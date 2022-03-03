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Минобороны показало, как везли гуманитарную помощь в Харьковскую область под защитой пулеметов

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Российские военные, которые проводят спецоперацию на территории Украины, доставили гуманитарную помощь из Белгородской области РФ в Харьковскую область. Об этом 3 марта сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Партию грузов объемом 30 тонн автоколонны привезли в приграничные населенные пункты. Жителям раздали пакеты с едой. Продуктовые наборы включают крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутылки с питьевой водой.

Ранее в ООН заявили, что за неделю боевых действий Украину покинули миллион беженцев.

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Комментарии (18)

X-кот
4 марта наша верхушка собирается, наиболее вероятно отрубят ютуб. смотрите пока можно
X-кот
а где же распятый ребенок?
там вообще жесткач. Войска работают на гражданских частотах, которые слышат все кому не лень. Выдвинулись нападать на Одессу, наземные развернулись и не поехали, десантным никто не сказал и они полетели.
пока переменный успех тех и других на разных направлениях.

чё и как смотрим руслан левиев. он очень сдержанно.
Главный спец по технике консервации
А тем временем, в Мелитополе, успешно освобождённом бойцами признанных республик, третий день местные отлавливают мародёров и стоят в очередях за лекарствами и макарошками. Хотя... Вероятно, это были фэйки снятые укро-нацистами в голливуде.
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